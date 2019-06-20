20.06.2019 17:35
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Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik Battalgazi, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Arguvan'da 2 şüpheliye ait ev ve arazide 20 bin 607 kök, Battalgazi'de bir zanlıya ait arazide 2 bin 340 kök, Yazıhan ilçesinde ise bir kişiye ait arazide 51 kök kenevir ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı, kenevirler jandarma personelince yakılarak imha edildi.
Kaynak: AA
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