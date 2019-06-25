Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN

Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep
'ten Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun- Ankara
kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi, 6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler Irak
uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye
uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.