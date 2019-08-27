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Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı önü sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

27.08.2019 16:48
Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK
Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı önü sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, fiziki takibe alınan Afganistan uyruklu A.E.(74) ile akrabaları M.E.(31) ve S.F. (30) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satıştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

Afganistan, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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