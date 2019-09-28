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Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

28.09.2019 18:09Uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 7 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen A.K.A.'nın ikametinde yaptığı aramada 29,60 gram bonzai elde etti. Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan A.K.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki sorgusunun ardından şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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