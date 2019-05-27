27.05.2019 16:18
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Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya- Eskişehir karayolundaki polis noktasında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada motorun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.

Otomobildeki B.K., K.E.E. ve H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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