Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kütahya
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobili Kütahya- Eskişehir
karayolundaki polis noktasında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada motorun altına gizlenmiş 1 kilo 200 gram skunk ele geçirdi.
Otomobildeki B.K., K.E.E. ve H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA