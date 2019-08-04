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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 34 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.08.2019 13:59 Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 34 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adana'dan Niğde'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler merkeze bağlı Yeşilgölçük Kasabası girişinde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan T.E, V.S ve N.Ö'nün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 15 gram esrar ve 34 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma karakolunda ifadeleri alındıktan sonra V.S ve N.Ö serbest kalırken, T.E adliyeye sevk edildi. T.E mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Jandarma, Adana, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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