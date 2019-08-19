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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

19.08.2019 18:41 Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Merkezinde ve Kilimli İlçesinde "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda 366 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 12 kök Hint kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edilen yaklaşık bin TL para ele geçirilmişti. - ZONGULDAK

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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