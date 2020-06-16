Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin salonuna kurduğu çadırda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

16.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:33
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin salonuna kurduğu çadırda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu alıcısı gibi davranarak girdikleri evde, kendilerine Hint keneviri ve esrar satmaya çalışan B.E ile Özbekistan uyruklu B.Z'yi yakaladı.
Operasyonda evin salonuna kurulan çadırda vantilatör ve ısıtma sistemi ile Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.
Dedektör köpek "Evlat"ın da katıldığı aramada saksılara ekilmiş halde 16 kök Hint keneviri, 240 gram esrar, esrar öğütme makinesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından B.Z çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. B.E tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Güncel, Haber

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