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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

01.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:57
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.M'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait Orhangazi ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 122 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy hap, bir miktar metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber

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