Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

06.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:09Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu aralarında şifreli konuşmalar yaparak köy ve kasabalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli tıp kurumuna tedavi için sevk edildi. Tutuklanan 10 kişi Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumana gönderildi. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik: (1) - Haberler
20:28 Belediyelerden 'gar, gış, gıyamet' sohbeti: Yüce Rabbim soğuğunu da bize veriy işte nedek ağam - Haberler
20:28 Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı - Haberler
20:28 Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız - Haberler
20:23 Burdur'da FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
20:22 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı - Haberler
20:06 Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor! Canlı anlatım - Haberler
18:21 Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum: Bu davranış hepimizi üzmüştür - Haberler
18:18 AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır - Haberler
18:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine "iyi hal" raporuyla geçmiş - Haberler
6.12.2019 20:41:49