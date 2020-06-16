Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 12'si tutuklandı.
16.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:32
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında aralarında özel harekat polislerinin de yer aldığı yaklaşık 300 emniyet mensubunun katılımıyla, Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva anısına düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 3 kilo 300 gram esrar, 490 gram sentetik kannabinoid, 4,5 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 350 lira ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA