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Uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs yakalandı

Kayseri'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi yakalandı.

20.07.2019 10:32 Uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs yakalandı
Kayseri'de, polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.B, M.K, E.P, O.K, M.K, S.G, M.G, S.B, D.C, M.F.D, B.B ve B.Ö isimli 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst araç ve ev aramalarında; 5 parça halinde toplamda 2.60 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplamda 4.10 gram esrar, 3 parça halinde sentetik kannabinoid maddesi, 17 kök hint keneviri, 5.28 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Yakalanan 11 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, B.Ö. ise uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa

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