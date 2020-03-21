Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
21.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:09
Kahramanmaraş 'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel