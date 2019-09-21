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Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Konya'da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

21.09.2019 10:49Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Konya'da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 kişi belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından adreslere Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla 17 Eylül Salı günü şafak vakti baskın yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 13 kişi yakalanırken adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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