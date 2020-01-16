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Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

16.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:13
'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki ay süren teknik takip sonucu 36 ekibin katılımıyla 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparatlar ile pompalı tüfek ve kılıç ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Zanlılardan 8'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Narkotik, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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