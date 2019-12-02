Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DENİZLİ'de, polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 19'u tutuklandı.

02.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:20Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DENİZLİ'de, polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu getirdiği belirlenen kişilere yönelik son bir hafta birçok adresi operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 81 gram skunk maddesi, 697 gram metamfetamin, 2 kilo 114 gram esrar, 53 adet uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 5 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan toplam 35 kişiden, 19'u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:00 Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu - Haber
23:00 MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu" - Haber
23:00 Doğu'da ulaşıma kar engeli - Haber
22:57 İçinde altın ve paraların bulunduğu kasanın çalındığı iddiası - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:52 Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haber
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haber
21:11 Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi - Haber
21:00 Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber
22:58 Abdullah Avcı, taraftarlarla barışmasının ardından Metin Tekin'in sözlerini hatırlattı
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
22:25 İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 208'e yükseldi
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
14:33 Uludağ'da zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu
2.12.2019 23:02:01