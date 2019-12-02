Uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

DENİZLİ'de, polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu getirdiği belirlenen kişilere yönelik son bir hafta birçok adresi operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 81 gram skunk maddesi, 697 gram metamfetamin, 2 kilo 114 gram esrar, 53 adet uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 5 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan toplam 35 kişiden, 19'u tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.