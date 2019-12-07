Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

07.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:43
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.T. (25) ile yabancı uyruklu C.A'nın (25) 'dan getirdikleri uyuşturucuyu Karaman'da sattıkları yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karaman, İran, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:11 Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nı ziyaret etti (2) - Haber
20:11 CHP İl Başkanına 'Garsondan ilçe başkanı olmaz' tepkisi - Haber
20:09 Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü - Haber
20:04 Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu (3) - Haber
20:04 500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
7.12.2019 20:12:50