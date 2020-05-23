Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

23.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:41
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin kente getirildiği ihbarı üzerine belirlenen bir aracı kent girişinde durdurdu.
Gözaltına alınan 2 zanlının aracında narkotik madde arama köpeği "Lady" yardımıyla yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Narkotik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı - Haber 15:37: Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu - Haber 15:37: Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı - Haber 15:37: Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın - Haber 15:35: Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi - Haber 12:55: Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi - Ekonomi 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber