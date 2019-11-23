Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

23.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:17Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'ndeki bir iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini edindikleri C Ç., H.K. ve M.K.'yi takibe aldı. Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 895 adet, H.K.'nin üzerinden 18 adet adet, M.K.'in üzerinden ise 2 adet olmak toplamda 915 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayın devamında H.K.'nin ikametinde yapılan aramada 30,10 gram ecstasy hap tozu ve 16 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayın diğer şüphelisi C.Ç. Pazar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan C Ç., H.K. ve M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren C.Ç. serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.K. ve M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:30 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:20 Yozgat'ta trafik kazası: 16 yaralı
21:15 Fatih'te Çinli karı-koca turiste otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
21:12 Turgutlu'da arazi kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı
21:08 Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıyı yakaladı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
23.11.2019 21:44:19