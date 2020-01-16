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Uyuşturucu operasyonunda 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:16
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde şüpheliler H.D. ve A.D'nin ev ve müştemilatında piyasaya sürmek üzere hazır halde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde istihbari bilgiler alan ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kullanıma hazır halde çelik kasa içinde yaklaşık 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı, satış esnasında kullanılan ve "çıkın" diye tabir edilen parçalar halinde hazırlanmış çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda 200 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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