Uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılması Hatay
'daki uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli tutuklandıHATAY (AA) – Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı. İskenderun
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ocak'ta il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.