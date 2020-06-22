Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

-Merzifon Adliyesinin dış/genel planı -Şüphelilerin adliyeye getirilmesiAmasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıAmasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

22.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:54
- Merzifon Adliyesinin dış/genel planı
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meray kavşağı mevkisindeki polis kontrol noktasındaki uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada eczane poşeti içinde 585 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, araçta bulunan M.K. (36), H.K. (30) ve C.Ç. (24) gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye’de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman’a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Haber
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı - Haber 21:15: Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi - Haber 21:13: Son dakika haberi! Kütahya'da dolu yağışı dükkanların camlarını kırdı, sandalyeler caddeye sürüklendi - Haber 21:13: Milyarder Rus blogger Endonezya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber 21:13: Hakkari'de 24 araç törenle hizmete alındı - Haber 21:05: Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu - Magazin 20:20: Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı - Haber 20:18: Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:33: Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu - Haber 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi