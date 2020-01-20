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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

20.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:33
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ö.A, F.G, C.G. ve H.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A, F.G. ve C.G. tutuklandı.
H.K'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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