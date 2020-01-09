Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:10
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Mimarsinan, Çıksorut ve Kocatepe mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 11 kilo 678 kilogram esrar ve 383 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu imal ettiği ve sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Bu arada, dün Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04  Ankara-hac kuraları açıklandı-1 - Haber
12:04  Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar - Haber
12:04  Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı - Haber
12:04  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması - Haber
12:04  İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
9.01.2020 12:06:40