Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.

11.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:46
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve İstanbul'dan kente uyuşturucu getirip satan ve kullanan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği "Bozok Narko-2" adı verilen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 3 otomatik av tüfeği, bir tabanca ve 20 mermi, bir kurusıkı tabanca, 3 kasatura, 40 gram esrar, 10 gram uyuşturucu ile uyuşturucu düzeneği ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haberler››Güncel››Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:53: Melikgazi'de kentsel dönüşüm dairelerinin kurası çekilecek - Haber 19:52: Maçka Parkı'nda dehşet: İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı - Haber 19:51: Kulu'da dolu tarım ürünlerine zarar verdi - Haber 19:49: THY'NİN TARİFELİ SEFERLERİYLE İSTANBUL'A GELDİLER - Haber 19:49: 2 bin yataklı yurt, yeni eğitim yılına yetiştirilecek - Haber 19:40: Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu - Haber 19:14: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler