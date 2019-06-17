17.06.2019 20:43
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Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından drone ile de havadan desteklenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de desteklediği operasyonda gözaltına alınan A.B, G.Y, B.K, S.S, C.D. ile R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan B.K. ile S.S. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin araç ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 112 adet lyrica sentetik ecza hap, 28 adet regapen sentetik ecza hap, 22,24 gram skunk (esrar) maddesi, 35.84 gram bonzai maddesi, 3,94 gram esrar maddesi, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet kartuş, 1 adet hançer, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 72 adet çeşitli ebatlarda dolu fişek ele geçirilmişti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Narkotik, Eskişehir, 3. Sayfa

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