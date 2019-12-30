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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:24
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, mutfak aspiratörü, tavan arası ile cips kutusuna saklanmış 743 uyuşturucu hap, 63,72 gram metamfetamin, 44,58 gram esrar, 17,58 gram sıvı metamfetamin ile 2,40 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Güncel

Kaynak: AA


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