Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
24.06.2020 21:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:39
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 1,7 kilogram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca uyuşturucu kullanmaktan 45 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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