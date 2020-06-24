Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

24.06.2020 21:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:39
Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 1,7 kilogram esrar, 9 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ayrıca uyuşturucu kullanmaktan 45 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber

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