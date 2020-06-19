Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
19.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 221,8 gram eroin, 11 uyuşturucu hap ve 2,8 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA