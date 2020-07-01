Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

01.07.2020 20:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:23
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Haber
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