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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2019 18:12
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram kubar esrar, saksı içerisine dikilmiş 110 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kenevir, Güncel

Kaynak: AA


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