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Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

08.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53 Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik pazartesi günü operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen evlere yapılan baskında 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 7 gram eroin, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 



Uyuşturucu Ticareti, Ereğli, Güncel

Kaynak: DHA

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