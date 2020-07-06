Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

06.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:28
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla E.K, Y.H, M.A.H, M.A, M.A, B.A. ve S.G'yi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 900 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve bonzai, uyuşturucu kullanımına yarayan bazı gereçler, bir tüfek ve tabanca ile bunlara ait mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Haber
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