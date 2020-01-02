Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

02.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:31
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kentteki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 220,84 gram sentetik uyuşturucu, 14,20 gram afyon sakızı, 6,93 gram esrar, 1 hassas terazi ve 4 tabanca ile bu tabancalara ait 22 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Ankara'da yangında ölen 4 kişiden 2'si daha toprağa verildi - Haber
14:48   Torbalı'da, 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün - Haber
14:47   250 öğrenciye bot ve mont yardımı - Haber
14:47   TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:43   Kayseri Şeker tarihinde bir ilk; Afrika'ya küp şeker ihraç ediliyor - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
2.01.2020 14:51:24