Uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
KAYSERİ - Kayseri
'de uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda S.Bve H.Kisimli 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır 8 parça halinde toplam 5.20 gram gelen Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 31.30 gram gelen Bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirlen aliminyum folyo rulosu ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5 şahsa "Uyuşturucu madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverilirken, S.Bve İ.Aisimli şahıslara ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
Kaynak: İHA