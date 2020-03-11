Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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