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Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacı Seyit, Mustafa Kemal Paşa, Fevziçakmak, Çamlıca, Gazipaşa, Gültepe, Akcami ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen 9 ayrı adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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