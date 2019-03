Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı

Kaynak: İHA

Bursa'da narkotik ekiplerinin 4 farklı adrese yaptığı operasyonda 1 çocuk, 1 kadın olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 farklı adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 5 şahsı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ö.Y., N.O., U.Y. ve yaşı küçük bir şahsın bu kişilere uyuşturucu ticareti sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Ö.Y., N.O., U.Y. ve yaşı küçük bir şahsı yakaladı. Şühhelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 9 şahıstan 5'i hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 18 yaşından küçük olan bir kişi ise çocuk şubeşe sevk edildi. Aralarında bir kadının da bulunduğu Ö.Y., N.O., U.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük çocuk, çocuk polislerine teslim edildi. - BURSA