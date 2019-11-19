Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:03
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:14 Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü
10:09 Geleceğin üniversitelileri Sanko Üniversitesi'nde
10:09 SANKO Okulları'nda "Etkili Ebeveynlik Eğitimi" verildi
10:13 Hükümet, öğrenim kredisini ödeyemeyen 5 milyon genç için kolları sıvadı
10:12 KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:50 İBB, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için yerli metrobüse geçiyor: İmamoğlu test etti
10:10 Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı yayımlandı! Nedim intikam için harekete geçer!
09:46 En iyi film önerileri! Keyifli vakit geçireceğiniz film önerileri, en iyi filmler 2020 ve en güzel film önerisi
19.11.2019 10:15:22