Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

05.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:16Uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, A.K, K.D, Y.K. ve M.D. yakalandı.

Aramalarda paketçik halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. ve K.D. serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Y.K. ve M.D. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 22:53:30