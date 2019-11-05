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Uyuşturucu operasyonunda anne ve 2 oğlu ile komşuları gözaltına alındı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle anne ve 2 oğlu ile komşuları gözaltına alındı.

05.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:44Uyuşturucu operasyonunda anne ve 2 oğlu ile komşuları gözaltına alındı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle anne ve 2 oğlu ile komşuları gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çarşıköy Mahallesi'nde F.Ş. ile kardeşi O.Ş'nin, kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettikleri esrar maddesini irtibatlı oldukları kişilere sattıkları yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, mahalle girişinde durdurdukları otomobillerinde 3 kilo 800 gram esrar buldukları F.Ş. ile O.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlıların ikametinde de 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin başka bir evde yaşayan annesi K.Ş. ile komşusu A.Ş'nin şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini tespit eden ekipler, ikametlerinde 550 gram esrar bulunan K.Ş. ve A.Ş'yi de gözaltına aldı.

Ayvacık, Samsun, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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