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Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 el bombası ele geçirildi.

23.08.2019 16:53 Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 el bombası ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 2 el bombası, pompalı tüfek, 2 tabanca, tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edilen 18 bin 380 lira para ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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