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Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

23.08.2019 17:21 Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 el bombası, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram bonzai, 1 hassas terazi, 2 el bombası, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 5 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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