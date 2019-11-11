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Uyuşturucu operasyonunda esrar ve bonzai ele geçirildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi.

11.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:59Uyuşturucu operasyonunda esrar ve bonzai ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Kuzeykent Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir şahsın Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1,86 gram esrar maddesi ile 0,74 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet güçlerince şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.


Aynı gün Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde de durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında; 4 gram bonzai bulunarak muhafaza altına alındı.


Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettiği sırada park halindeki bir aracın başında bekleyen şahısların şüpheli davranışlarda bulunduğunun görülmesi üzerine şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında; 0,42 gram esrar bulanarak muhafaza altına alındı.


Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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