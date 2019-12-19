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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 110 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:30UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 110 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 'ta yaptığı operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan 'torbacı' diye olarak tabir edilen şüphelilere yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Narkotik polisleri, Beyoğlu, Kağıthane ve Bağcılar'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere 6 aylık bir teknik ve fiziki takip gerçekleştirmelerinin ardından tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise toplam 1 kilogram 646 gram esrar, 45 gram kokain, 4 bin 600 ecstacy hap ve 5 kilogram 795 gram bonzai ele geçirilmişti.

Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 110 şüpheli bugün Çağlayan ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin otobüslere bindirilişi

-Otobüslerin çıkışı

-ARŞİV


- İstanbul

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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