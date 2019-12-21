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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

21.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:53
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 'ta düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı

Aralık, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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