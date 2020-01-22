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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:42
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak'ta Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi takibe aldı.
Polis, yanına gelen bir araca binen şüpheliyi takibi araçla sürdürdü. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 8,50 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K. tutuklanırken, İsmail K. serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA


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