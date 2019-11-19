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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:30
'nın ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine D-400 kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki M.A, A.S. ve Kırgızistan uyruklu E.T. gözaltına alındı.
M.A'nın evinde yapılan aramada 610 gram metamfetamin, 3 bin 405 uyuşturucu hap, 1 kilo 130 gram skank ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 avro ve 92 dolara el konuldu.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucunun teminini sağladığı öne sürülen M.İ.K. da Manavgat'ta yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve A.S. tutuklanırken, M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılan E.T. de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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