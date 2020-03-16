Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
16.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:04
Küçükçekmece 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında 5 gram eroin ele geçirilen şüpheli Ferhat T. (34) gözaltına alındı.
Şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada Azerbaycan uyruklu Azar P. (31) ile polis buluşma ayarladı. Buluşma yerinde gözaltına alınan şüpheli Azar P'nin yapılan üst aramasında 5 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 lira, 105 dolar ele geçirildi.
İkamette bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R. (25) de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında 5 gram eroin ele geçirilen şüpheli Ferhat T. (34) gözaltına alındı.
Şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada Azerbaycan uyruklu Azar P. (31) ile polis buluşma ayarladı. Buluşma yerinde gözaltına alınan şüpheli Azar P'nin yapılan üst aramasında 5 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kilo 70 gram eroin, hassas terazi, 14 bin 462 lira, 105 dolar ele geçirildi.
İkamette bulunan Azerbaycan uyruklu Günel R. (25) de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Azar P. tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Küçükçekmece, Güncel
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