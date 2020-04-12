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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

12.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:54
Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ö, B.K. ve R.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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