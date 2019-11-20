Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Adana'da 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

20.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:29
'da 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 7 kilo 463 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 5 bin 850 lira ile 50 avro ele geçirdi.
Operasyonda H.D. (16), Okan D. (24), Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T. (40) ve Cumali Y. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis kamerasına, ekiplerin bir evin kapısını açıp içeriye girmesi ve yerdeki uyuşturucuyla karşılaşması yansıdı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:22 Devlet korumasındaki 1091 genç gelecek ay atanacak
11:22 Düzensiz göçmenler Yunanistan'da yaşadıkları zorlukları anlattı
11:21 Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu
11:16 Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü
11:16 Balkes'li U11 futbolcularından Başkan Avcı'ya teşekkür ziyareti
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
09:56 Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
20.11.2019 11:22:07